Почему в рязанских троллейбусах и автобусах стало трудно дышать?

Массовая закупка новых автобусов и троллейбусов — пожалуй, одно из наиболее ощутимых достижений команды губернатора Павла Малкова за два года пребывания в регионе. С середины 2022 года в распоряжение муниципального унитарного предприятия «Управление Рязанского троллейбуса» (УРТ) было передано около 100 новых машин. В ближайших планах закупки еще нескольких десятков современных единиц транспорта.

В итоге парк был обновлен более чем на треть, а водителям повысили зарплату, к примеру, рулевой троллейбуса сейчас может в среднем зарабатывать порядка 50 тысяч рублей. Начался ремонт контактной сети на центральных улицах города.

Душный транспорт

Но с наступлением устойчивой жары в этой радужной картине неожиданно обнаружились мрачные тона. Оказалось, что во многих троллейбусах и автобусах не работают кондиционеры, хотя климатическая техника входит в штатное оснащение этих машин. В знойный летний день в раскаленном салоне температура воздуха может перевалить за плюс 30 градусов, и ездить в таких условиях большинству пассажиров не только тяжело, но и просто опасно для здоровья.

В группе риска дети, пенсионеры, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенным давлением. Ну и, конечно, жуткие неудобства испытывают рязанцы, находящиеся в душном и переполненном транспорте в часы пик, то есть с 7 до 9 часов и с 17 до 18:30.

Двигателю… конец?

Чувствующие дискомфорт пассажиры настоятельно просят водителей включить кондиционер, на что довольно часто получают обескураживающие ответы с использованием жаргонной или даже ненормативной лексики.

«Если я сейчас врублю кондей, то через десять минут двигателю… трендец».

«Нам, блин, не разрешают кондёр гонять, потому что с ним автобус соляры много жрет».

Автор не присутствовал при этих эмоциональных диалогах, поэтому огульно обвинять в разгильдяйстве и наплевательском отношении к людям владельца, а точнее балансодержателя рязанского общественного транспорта — муниципальное предприятие «УРТ» — в нашем случае некорректно.

Тем более эта структура достаточно оперативно отреагировала на жалобы горожан. Уже в минувший четверг, 6 июня, стало известно, что в штат предприятия взяли специалиста по ремонту кондиционеров. Перед новым сотрудником уже поставлена задача оперативно устранять возникающие неисправности, на которые начали жаловаться рязанцы. По словам замглавы администрации Михаила Ромодина, на 10 автобусах поломки устранили. Кроме того, выявлены повреждения системы кондиционирования еще на 8 автобусах. Предприятие направило письма в рамках гарантийных обязательств поставщику, после чего завод-изготовитель приобрел необходимые комплектующие. Что же касается электротранспорта, то из 25 троллейбусов проблема выявлена только у одного. Барахлящую климатическую систему вроде уже чинят.

Оперативная реакция профильного ведомства впечатляет, но возникает вопрос, проверялась ли поступающая техника перед закупками на исправность кондиционеров и кто инструктировал водителей игнорировать просьбы людей возможной поломкой двигателей или перерасходом дизельного топлива.

Мэрия в своем релизе недвусмысленно указала, что водители общественного транспорта обязаны включать систему кондиционирования по первому требованию пассажиров, если техника оборудована такой системой.

Прощение от президента

Понятно, что системами кондиционирования на сегодняшний день оснащены меньше половины выходящих на линию машин, а значит, для того чтобы снизить социальную напряженность вокруг комфортности передвижения в общественном транспорте Рязани, властям предстоит продолжить радикальное обновление троллейбусного и автобусного парка.

Для этого нужны серьезные вливания из казны, ведь стоимость одного нового автобуса сейчас составляет около 17 млн руб., троллейбуса — около 32 миллионов. Но объявленное президентом Путиным в февральском послании Федеральному собранию списание двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитам наверняка поможет сделать закупки нового общественного транспорта для Рязани более регулярными и обильными.