Пятница, 14 июня, 2024

В Рязани переименуют улицу Фурманова

Автор: 7info7

Опубликовано

Самую короткую улицу Рязани (355 м), улицу Фурманова, переименуют. Ей планируют вернуть историческое название – Монастырская.

Журналисты ГТРК «Ока» сообщают: такое название улица получила благодаря находящемуся там Казанскому монастырю. Монастырский комплекс был уничтожен в 1917 году, после там разместили концлагерь нетрудового элемента. Тогда же улице нарекли улицей Фурманова в честь писателя и революционера, который, кстати говоря, не имел никакого отношения к Рязани.

Восстанавливать монастырь начали спустя 80 лет. Сейчас его полностью отреставрировали. Продолжается благоустройство прилегающих построек и территории. Это место всё чаще включают в различные туристические маршруты.

Решение о переименовании улицы Фурманова приняла топонимическая комиссия. Историческое название ей вернут в ближайшее время, будут изменены все указатели. Вместе с тем паспорта жителям улицы менять не придётся, сообщают власти.

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