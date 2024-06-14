Пятница, 14 июня, 2024

Рязанка попросила решить вопрос с проблемным знаком парковки для инвалидов

Автор: 7info7

Опубликовано

14 июня прошёл личный приём с главой администрации Рязани Виталием Артёмовым. Одна из заявительниц попросила решить проблему, связанную со знаком парковки для инвалидов.

Рязанка, сын которой является инвалидом, попросила передать в ГАИ информацию о знаке 6.4 «Парковочное место» с табличкой 8.17 «Инвалиды». Сведения не были предоставлены в структуру вовремя, из-за чего инспекция не эвакуировала незаконно припаркованные на этом месте автомобили. Управлению дорожного хозяйства и транспорта было поручено решить вопрос в течение пяти дней.

Помимо этого, мэром были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся транспортного обслуживания населения. Необходимые поручения также переданы структурным подразделениям городской администрации.

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