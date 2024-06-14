Второй летний месяц 2024 года готовит всем нам множество сюрпризов. Кого-то ожидает изменение семейного положения, неожиданная прибыль, продвижение по карьерной лестнице и другие приятные события. В чьей-то судьбе предстоящие недели, наоборот, будут наполнены тревожными и непростыми моментами.

Астропсихолог Елена Чулюканова составила подробный гороскоп для всех знаков зодиака. 7info рассказывает, что ждать каждому их нас в июле.

ОВЕН

В этом месяце вы получите массу приятных новостей и впечатлений в кругу семьи. Вероятны траты на важные семейные приобретения, ремонт, строительство, переезд. Кто-то будет оформлять документы на покупку/продажу недвижимости. Возможны приятные новости, касающиеся детей или пополнения в семье (брак, рождение). Кто-то из вас влюбится. Другие будут заниматься вопросами отдыха.

Вы можете выйти из какой-то группы людей, завершить сотрудничество. И, наконец-то, продвинуть свой авторский проект (кому актуально), который позже принесёт прибыль.

— Обязательно в этом месяце покупайте лотерейные билеты – кому-то может крупно повезти, — советует астролог.

ТЕЛЕЦ

В этом месяце вам придётся много передвигаться, общаться, вести переговоры. Вы можете начать учиться чему-то новому, это впоследствии пригодится для самореализации. Возможны перемены статуса: получение новой должности или повышение. Кто-то заключит брак или получит документ о разводе. Другие совершат хорошую сделку – ситуации могут касаться купли-продажи автомобиля/недвижимости/бизнеса.

Возможно, вы переедете или перейдёте на новую работу и у вас обновится круг общения, появятся новые друзья, коллеги, соседи.

БЛИЗНЕЦЫ

В первой половине месяца будет актуальна финансовая сфера: вас ждёт много разговоров на эту тему. Вероятно появление новых источников дохода, или смена деятельности. Появится возможность работы с иностранными партнёрами (кому актуально). Вы будете много передвигаться, общаться, вести переговоры, заключать финансовые сделки. Возможны трудности в юридических вопросах, в оформлении документов (визы, паспорта, разрешения на выезд, иностранные сделки, эмиграция, путешествия).

Вероятны романтические знакомства в путешествиях или с иностранцами.

РАК

В этом месяце направляем фокус внимания на себя. Обязательно вводим новые привычки – спорт, питание. Делаем акцент на свою внешность – тело, стиль, имидж – меняем и меняемся сами.

Кто-то может разорвать долгие партнёрские отношения (личные или деловые). Или они перейдут на другой уровень. У вас появится возможность заявить о себе. От вашего проявления будет зависеть многое: новые источники дохода, новая работа. Поэтому презентуем себя, продаём свою экспертность, показываем себя с лучшей стороны – сейчас самое время!

ЛЕВ

Июль погрузит вас в ваш внутренний мир. Сфокусируйтесь на себе. Одним придётся обратить внимание на свое здоровье (отдых, ретрит, санаторий). Других ждут внешние преображения (спорт, правильное питание, работа над имиджем), которые принесут положительные результаты. Вы сможете заявить о себе, как о хорошем эксперте в своей сфере.

А для кого-то это время разобраться в партнёрских отношениях (бизнес, личные, клиенты). Могут появиться люди или ситуации из прошлого, всплыть какие-то тайны. Вас ждут перемены: окончание старых отношений, начало новых или переход существующих на другой уровень.

ДЕВА

Июль будет посвящён взаимодействию с коллективом и единомышленниками. Общайтесь, выделяйтесь, презентуйте себя и свои проекты. Могут напомнить о себе прошлые события или люди, которые повлияют на ваше увольнение или смену деятельности. А кто-то, наоборот, получит новую должность, благодаря тайному покровителю. Возможны разрешение застопорившихся ситуаций, кто-то перейдёт на дистанционную работу.

— Кто-то закрутит тайный служебный роман. Аккуратно: все тайное всегда становится явным, — предупреждает Чулюканова.

Обратите внимание на своё здоровье и здоровье близких: возможны обострения хронических заболеваний.

ВЕСЫ

В этом месяце всё будет зависеть от вас и ваших ранее поставленных целей, а также от того, как вы взаимодействуете с окружающими. Возможны перемены статуса. Для кого-то это получение новой должности и выход на другой уровень дохода. А для кого-то это новая влюбленность, изменения в личных отношениях или их завершение.

— Могут появиться вопросы, касающиеся ваших детей, пополнения в семье (брак, беременность). Придётся принимать решение: оставить всё как есть или… — говорит эксперт.

СКОРПИОН

В этом месяце возможны перемены статуса в работе или в отношениях. Вероятно получение новой должности или повышение. Появится возможность работы с иностранными партнёрами (кому актуально). Возможно, начнёте изучать иностранный язык.

Будут высокие шансы решить все юридические вопросы, связанные с оформлением важных документов. Вероятны романтические знакомства в путешествиях или с иностранцами, которые перерастут во что-то большее.

Кто-то заключит брак или оформит развод. Придётся решать вопросы места проживания, купли-продажи недвижимости, переезда, ремонта.

СТРЕЛЕЦ

В этом месяце вы можете столкнуться с проблемами в партнёрстве. Возможна смена деятельности, начало новых деловых или личных отношений, изменение существующих или их разрыв.

Могут появиться новые иностранные клиенты, партнёры, инвесторы. Будет возможность решить все юридические вопросы, касающиеся документов (визы, паспорта, разрешения на выезд, иностранные сделки, эмиграция).

Может быть, вы встретите в путешествии свою вторую половинку, или завяжется роман с иностранцем. Кто-то заключит брак, переедет, сменит свой круг общения. А кто-то получит документ о разводе.

КОЗЕРОГ

В этом месяце делаем акцент на любое взаимодействие с партнёрами: придётся решать важные финансовые вопросы. Возможна смена деятельности, изменения в деловых или личных отношениях: начало новых, переход существующих на новый уровень или завершение.

Могут появиться новые клиенты, партнёры, заключаться новые сделки и контракты. В вас могут сделать существенные инвестиции, поэтому важно идти на компромисс, уметь слышать и слушать – от этого зависят ваши финансы.

Возможно получение наследства или возвращение долга неожиданным образом. Кому-то одобрят кредит или вы его, наконец-то, погасите.

ВОДОЛЕЙ

В этом месяце вам представится возможность выделиться из толпы. Смело заявляйте о себе, о своих способностях и талантах. У вас может появиться много работы, новые обязанности и клиенты.

Кто-то начнёт новые важные отношения (личные или по бизнесу), существующее партнёрство может перейти на новый уровень. В это время важно уметь договариваться и быть чутким к окружающим. Обратите внимание на здоровье ваших близких и собственное.

РЫБЫ

В этом месяце могут произойти важные перемены, которые вы оцените как начало нового жизненного этапа. Возможна смена работы или уход на удалёнку. Кого-то могут повысить в должности, увеличить зарплату. Появятся новые обязанности.

Кто-то сменит режим питания, введ⅚т новый распорядок дня, пройдет «чек-ап» организма, запланирует отпуск. Возможны приятные новости, касающиеся детей или пополнения в семье. Новая страсть, конфетно-букетный период. Возможно, ваше хобби начёт приносить доход или вы заявите о себе, как эксперт. Не забудьте купить лотерейный билетик — вам может крупно повезти.