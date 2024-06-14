Для эффективного сброса лишнего веса необходимо переосмыслить свои привычки и разблокировать эмоциональные блоки, заявила врач-психосоматолог Екатерина Тур в интервью для 5-tv.ru.

«Лишний вес — это результат определенных деструктивных паттернов поведения. Эти паттерны невозможно изменить при помощи диет, силы воли или строгой дисциплины», — утверждает Екатерина Тур.

Специалист отмечает, что с 2021 года этап «эмоциональной разблокировки» включен во все протоколы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) и является ключевым элементом в работе с пациентами, стремящимися похудеть.

Именно поэтому важно сначала обратить внимание на свои эмоции, мышление и чувства, прежде чем менять рацион питания.

«Мы привыкли относиться к своему телу довольно жестко. Это односторонний подход: мы приказываем телу худеть, не задумываясь, как это будет достигнуто», — поясняет Екатерина, подчеркивая неправильность такого подхода.

Она настаивает на необходимости смены формулы взаимодействия с телом, при которой связь должна быть двусторонней.

«Прежде чем снижать вес, нужно восстановить чувствительность к сигналам тела. Это включает чувство аппетита, голода, насыщения и жажды. Также важно восстановить питьевой режим, соответствующий вашей норме», — объясняет врач.

Особое внимание Екатерина уделяет необходимости анализа прошлого опыта, который мог повлиять на набор лишнего веса. Без этого, по ее словам, все усилия по похудению могут оказаться тщетными и привести к эффекту «гармошки», когда вес возвращается.

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Кроме того, тело обладает удивительной способностью адаптироваться к различным диетам, что приводит к остановке процесса снижения веса, несмотря на все приложенные усилия и ограничения в питании.