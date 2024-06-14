Для эффективного сброса лишнего веса необходимо переосмыслить свои привычки и разблокировать эмоциональные блоки, заявила врач-психосоматолог Екатерина Тур в интервью для 5-tv.ru.
Специалист отмечает, что с 2021 года этап «эмоциональной разблокировки» включен во все протоколы когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) и является ключевым элементом в работе с пациентами, стремящимися похудеть.
Именно поэтому важно сначала обратить внимание на свои эмоции, мышление и чувства, прежде чем менять рацион питания.
Она настаивает на необходимости смены формулы взаимодействия с телом, при которой связь должна быть двусторонней.
Особое внимание Екатерина уделяет необходимости анализа прошлого опыта, который мог повлиять на набор лишнего веса. Без этого, по ее словам, все усилия по похудению могут оказаться тщетными и привести к эффекту «гармошки», когда вес возвращается.
Кроме того, тело обладает удивительной способностью адаптироваться к различным диетам, что приводит к остановке процесса снижения веса, несмотря на все приложенные усилия и ограничения в питании.