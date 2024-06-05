Среда, 5 июня, 2024

«Портрет героя» — история с продолжением

Автор: 7info

Опубликовано

8 мая в преддверии Дня Победы в рамках Всероссийского проекта «Портрет солдата» в детской школе искусств №7 имени Ю.Н. Холопова г. Рязани был организован мастер-класс по рисованию портретов героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Под руководством преподавателя Татьяны Солнцевой юные художники написали портреты героев – Дмитрия Сандалова, Алексея Родина, Артема Прокоповича, Павла Кривова, Алексея Андреева, Евгения Штонда, и оставили памятные надписи для родных и близких героев.

После того как портреты были готовы, в школе искусств была открыта выставка с портретами героев.

21 мая в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошло торжественное вручение портретов Героев Российской Федерации, участников СВО их родным и близким. К сожалению, из-за сдачи экзаменов художницы не смогли принять участие во встрече. Но родные героев выразили огромное желание сказать «спасибо» лично. И 4 июня эта встреча произошла.

Руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Елена Синица отметила, что проект «Портрет героя» стал «историей с продолжением»:

– Когда мы передавали портреты родным и близким героев, это было очень тепло и трогательно. Сегодня у нас есть возможность пообщаться лично с художницами, узнать больше о героях, а девочки обязательно расскажут о том, как они писали портреты и как выбрали для них своих героев.

Во встрече с юными художницами приняли участие отец Героя России Евгения Штонда Николай Штонда, вдова героя России Павла Кривова Анна Иванова, директор детской школы искусств №7 имени Ю.Н. Холопова г. Рязани Лариса Зайцева и преподаватель Татьяна Солнцева.

– Для нас очень важно, что вот такие молодые и красивые девушки так прекрасно справились с поставленной задачей, вложили свою душу в написание портретов. И особенно нас тронули ваши пожелания, – подчеркнула Анна Иванова. – Очень важно, что молодежь не остается в стороне и помогает сохранить память о наших героях. Нам очень хотелось с вами встретиться и поблагодарить вас лично.

Николай Штонда рассказал, что до начала СВО его сын Евгений служил в Генеральном штабе. Но не мог смириться с тем, что неофашисты убивают мирных жителей Донбасса. Он считал, что, если их не уничтожить на украинской земле, они придут к нам. В зону СВО Евгений ушел добровольцем. Героически погиб при освобождении города Мариуполя. Указом Президента награжден «Орденом Мужества» (посмертно).

– Очень сложно найти слова, чтобы выразить вам, девочки, нашу благодарность за то, что вы сделали для нас. Особая благодарность вам, Софья. Мой знакомый художник пытался нарисовать портрет Евгения, но у него ничего не получилось. И он привлек одного знаменитого рязанского художника, которому удалось завершить работу. И то, что вы сделали – это определенный уровень. Вы смогли передать и внешность, и его внутренние переживания и чувства, и характерный прищур, – отметил Николай Яковлевич.

В этом году девочки выпускаются их художественной школы и заканчивают 9 классы в общеобразовательных школах. Кто-то планирует поступать в художественное училище, а кто-то принял решение идти в 10 класс. Но все девочки, по словам их преподавателя Татьяны Солнцевой, уникальны. Она призналась, что за годы работы, эта группа стала для нее особенной.

– Начало наших занятий выпало на пандемию. Как мне было сложно! Я записывала обучающие видео, старалась передать каждый нюанс, дистанционно объяснить все тонкости. И у нас все получилось! Девочки все схватывали буквально на лету. Очень рано мы стали писать портреты, у них все получалось. И акция «Портрет героя» стала для нас своеобразной выпускной работой, с которой все девочки справились на отлично.

Татьяна Солнцева отметила, что, когда девочки выбирали своих героев для написания портретов, не было никакого обсуждения, все происходило в полной тишине. София призналась, что выбрала Евгения потому, что у них одинаковый цвет глаз. А Полина узнала Павла – он присутствовал на спортивных соревнованиях, где была сама художница.

Лариса Зайцева отметила, что с приходом Татьяны Солнцевой оживилась духовная часть развития детей:

– Она оставляет в душах детей нравственные, патриотические следы. Я всегда говорю девочкам, что талант художника – уникальный. Вы всегда будете пропускать через себя эмоции и чувства. И никогда не будете равнодушными людьми.

Во время общения девочки рассказали о своих планах на будущее, какие профессии хотят выбрать, задавали вопросы о героях. В завершении встречи Анна и Николай Яковлевич вручили девочкам на память подарки.

– Вы подарили нам частичку себя, своих сердец. Мы будем хранить написанные вами портреты и обязательно передадим их нашим детям, – пообещала Анна Иванова. – Сегодня мы хотим вас поблагодарить и вручить небольшие презенты.

Завершилась встреча общим фото на память.

«Портрет героя» — история с продолжением
«Портрет героя» — история с продолжением
«Портрет героя» — история с продолжением

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Полковник Трухан вступился за Бузову, выступившую в кожаных трусах

Время в пути от Москвы до Рязани сократится вдвое благодаря ВСМ

В Дашково-Песочне появится новая площадка ярмарки выходного дня

Названы самые выгодные варианты летней подработки для студентов

В Солотче восстановлено электроснабжение после аварии

Затраты на охрану окружающей среды в Рязанской области составили 4 млрд рублей

В Рязани завершено расследование дела о размещении отходов в Турлатове

Расписание детских мероприятий на июнь в Рязани опубликовала мэрия

В рязанском ТРЦ «Малина» сработала пожарная сигнализация

С 1 сентября в Рязани существенно вырастет штраф за безбилетный проезд

Ждать ли роста алкоголизма после СВО, рассказал нарколог

В Рязани наградили специалистов библиотечного дела

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Полковник Трухан вступился за Бузову, выступившую в кожаных трусах

Новости мира
По словам Трухана, предъявлять претензии к артистам в контексте «на СВО не за это воюют» неправильно.

Время в пути от Москвы до Рязани сократится вдвое благодаря ВСМ

Новости Рязани
После магистрали Москва — Санкт-Петербург планируется создание ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань.

В Дашково-Песочне появится новая площадка ярмарки выходного дня

Новости Рязани
Постановление, разрешающее проводить ярмарку около ТЦ «Европа» на улице Новосёлов, 62, опубликовала администрация Рязани.

Названы самые выгодные варианты летней подработки для студентов

Новости мира
Среди них работа комплектовщиком, курьером, фасовщиком, грузчиком и кассиром.

В Солотче восстановлено электроснабжение после аварии

Новости Рязани
4 июня в 16:30 в поселке Солотча произошло падение дерева, что вызвало порыв воздушной линии электропередач и оставило часть потребителей без электроэнергии.