«Портрет героя» — история с продолжением

8 мая в преддверии Дня Победы в рамках Всероссийского проекта «Портрет солдата» в детской школе искусств №7 имени Ю.Н. Холопова г. Рязани был организован мастер-класс по рисованию портретов героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Под руководством преподавателя Татьяны Солнцевой юные художники написали портреты героев – Дмитрия Сандалова, Алексея Родина, Артема Прокоповича, Павла Кривова, Алексея Андреева, Евгения Штонда, и оставили памятные надписи для родных и близких героев.
После того как портреты были готовы, в школе искусств была открыта выставка с портретами героев.
21 мая в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошло торжественное вручение портретов Героев Российской Федерации, участников СВО их родным и близким. К сожалению, из-за сдачи экзаменов художницы не смогли принять участие во встрече. Но родные героев выразили огромное желание сказать «спасибо» лично. И 4 июня эта встреча произошла.
Руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Елена Синица отметила, что проект «Портрет героя» стал «историей с продолжением»:
Во встрече с юными художницами приняли участие отец Героя России Евгения Штонда Николай Штонда, вдова героя России Павла Кривова Анна Иванова, директор детской школы искусств №7 имени Ю.Н. Холопова г. Рязани Лариса Зайцева и преподаватель Татьяна Солнцева.
Николай Штонда рассказал, что до начала СВО его сын Евгений служил в Генеральном штабе. Но не мог смириться с тем, что неофашисты убивают мирных жителей Донбасса. Он считал, что, если их не уничтожить на украинской земле, они придут к нам. В зону СВО Евгений ушел добровольцем. Героически погиб при освобождении города Мариуполя. Указом Президента награжден «Орденом Мужества» (посмертно).
В этом году девочки выпускаются их художественной школы и заканчивают 9 классы в общеобразовательных школах. Кто-то планирует поступать в художественное училище, а кто-то принял решение идти в 10 класс. Но все девочки, по словам их преподавателя Татьяны Солнцевой, уникальны. Она призналась, что за годы работы, эта группа стала для нее особенной.
Татьяна Солнцева отметила, что, когда девочки выбирали своих героев для написания портретов, не было никакого обсуждения, все происходило в полной тишине. София призналась, что выбрала Евгения потому, что у них одинаковый цвет глаз. А Полина узнала Павла – он присутствовал на спортивных соревнованиях, где была сама художница.
Лариса Зайцева отметила, что с приходом Татьяны Солнцевой оживилась духовная часть развития детей:
Во время общения девочки рассказали о своих планах на будущее, какие профессии хотят выбрать, задавали вопросы о героях. В завершении встречи Анна и Николай Яковлевич вручили девочкам на память подарки.
Завершилась встреча общим фото на память.