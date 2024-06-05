«Портрет героя» — история с продолжением

8 мая в преддверии Дня Победы в рамках Всероссийского проекта «Портрет солдата» в детской школе искусств №7 имени Ю.Н. Холопова г. Рязани был организован мастер-класс по рисованию портретов героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Под руководством преподавателя Татьяны Солнцевой юные художники написали портреты героев – Дмитрия Сандалова, Алексея Родина, Артема Прокоповича, Павла Кривова, Алексея Андреева, Евгения Штонда, и оставили памятные надписи для родных и близких героев.

После того как портреты были готовы, в школе искусств была открыта выставка с портретами героев.

21 мая в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» прошло торжественное вручение портретов Героев Российской Федерации, участников СВО их родным и близким. К сожалению, из-за сдачи экзаменов художницы не смогли принять участие во встрече. Но родные героев выразили огромное желание сказать «спасибо» лично. И 4 июня эта встреча произошла.

Руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Елена Синица отметила, что проект «Портрет героя» стал «историей с продолжением»:

– Когда мы передавали портреты родным и близким героев, это было очень тепло и трогательно. Сегодня у нас есть возможность пообщаться лично с художницами, узнать больше о героях, а девочки обязательно расскажут о том, как они писали портреты и как выбрали для них своих героев.

Во встрече с юными художницами приняли участие отец Героя России Евгения Штонда Николай Штонда, вдова героя России Павла Кривова Анна Иванова, директор детской школы искусств №7 имени Ю.Н. Холопова г. Рязани Лариса Зайцева и преподаватель Татьяна Солнцева.

– Для нас очень важно, что вот такие молодые и красивые девушки так прекрасно справились с поставленной задачей, вложили свою душу в написание портретов. И особенно нас тронули ваши пожелания, – подчеркнула Анна Иванова. – Очень важно, что молодежь не остается в стороне и помогает сохранить память о наших героях. Нам очень хотелось с вами встретиться и поблагодарить вас лично.

Николай Штонда рассказал, что до начала СВО его сын Евгений служил в Генеральном штабе. Но не мог смириться с тем, что неофашисты убивают мирных жителей Донбасса. Он считал, что, если их не уничтожить на украинской земле, они придут к нам. В зону СВО Евгений ушел добровольцем. Героически погиб при освобождении города Мариуполя. Указом Президента награжден «Орденом Мужества» (посмертно).

– Очень сложно найти слова, чтобы выразить вам, девочки, нашу благодарность за то, что вы сделали для нас. Особая благодарность вам, Софья. Мой знакомый художник пытался нарисовать портрет Евгения, но у него ничего не получилось. И он привлек одного знаменитого рязанского художника, которому удалось завершить работу. И то, что вы сделали – это определенный уровень. Вы смогли передать и внешность, и его внутренние переживания и чувства, и характерный прищур, – отметил Николай Яковлевич.

В этом году девочки выпускаются их художественной школы и заканчивают 9 классы в общеобразовательных школах. Кто-то планирует поступать в художественное училище, а кто-то принял решение идти в 10 класс. Но все девочки, по словам их преподавателя Татьяны Солнцевой, уникальны. Она призналась, что за годы работы, эта группа стала для нее особенной.

– Начало наших занятий выпало на пандемию. Как мне было сложно! Я записывала обучающие видео, старалась передать каждый нюанс, дистанционно объяснить все тонкости. И у нас все получилось! Девочки все схватывали буквально на лету. Очень рано мы стали писать портреты, у них все получалось. И акция «Портрет героя» стала для нас своеобразной выпускной работой, с которой все девочки справились на отлично.

Татьяна Солнцева отметила, что, когда девочки выбирали своих героев для написания портретов, не было никакого обсуждения, все происходило в полной тишине. София призналась, что выбрала Евгения потому, что у них одинаковый цвет глаз. А Полина узнала Павла – он присутствовал на спортивных соревнованиях, где была сама художница.

Лариса Зайцева отметила, что с приходом Татьяны Солнцевой оживилась духовная часть развития детей:

– Она оставляет в душах детей нравственные, патриотические следы. Я всегда говорю девочкам, что талант художника – уникальный. Вы всегда будете пропускать через себя эмоции и чувства. И никогда не будете равнодушными людьми.

Во время общения девочки рассказали о своих планах на будущее, какие профессии хотят выбрать, задавали вопросы о героях. В завершении встречи Анна и Николай Яковлевич вручили девочкам на память подарки.

– Вы подарили нам частичку себя, своих сердец. Мы будем хранить написанные вами портреты и обязательно передадим их нашим детям, – пообещала Анна Иванова. – Сегодня мы хотим вас поблагодарить и вручить небольшие презенты.

Завершилась встреча общим фото на память.