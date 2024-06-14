В Рязани сдали первый в 2024 году проект местных инициатив

В рязанском посёлке Семчино завершился ремонт дороги на Озёрном проезде. Ремонт провели по инициативе местных жителей, проект получил поддержку в рамках областной программы.

Участие в приёмке приняли депутат Рязанской городской Думы Галина Трушина, специалисты администрации города Рязани, подрядчик, инициативная группа жителей. В мэрии уточнили, что претензий к выполнению работ ни у кого не возникло.

Также удалось проверить ход ремонта дороги по 4-му Озёрному проезду. Ожидается, что этот объект, приоритетность которого также была указана жителями, будет завершён на следующей неделе.