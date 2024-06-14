Пятница, 14 июня, 2024

Шаманка Кажетта предсказала неожиданные итоги спецоперации

Автор: 7info7

Опубликовано

Финал СВО на Украине удивит весь мир неожиданным итогом. В этом убеждена звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова. Провидица оставила изданию МК свой прогноз, в котором прозвучали и Европа, и Одесса, и слова о страшной беде.

Пока что спецоперациябудет продолжаться, хотя финал уже не за горами. Понимают это и в России, и на Западе.

— Хотя западные политики ещё какое-то время будут продолжать накачивать Украину оружием, но всё равно всё завершится мирными переговорами. Именно благодаря переговорному процессу возникнет новая архитектура мировой безопасности, которая будет устраивать все стороны, — говорит Кажетта.

Ясновидящая заявила: многие города Украины станут Россией:

—  В первую очередь, это — Одесса, Умаль (город в Черкасской области). К 2030-м годам я вижу создание новой автономии, в которую войдут эти города, — заявляет она.

Вместе с тем Кажетта предрекла неожиданную судьбу Одесской области. Многие европейцы хлынут туда, чтобы спастись. А причиной миграции станут жуткие природные катаклизмы:

— Грядёт великая беда — очень страшная засуха, — вздыхает Кажетта. – Она будет во многих европейских странах. И люди, чтобы спастись, начнут искать новые места для жизни. Я вижу, что очень многие европейцы переедут в Одессу. Этот город по-прежнему будет жемчужиной у моря, где будут жить очень много переселенцев из Европы. И им там будет очень комфортно, — уверяет шаманка.

О том, что потоки беженцев внезапно хлынут в другие страны, говорил покойный политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский:

— Будут две ядерные войны, между Палестиной и Израилем и Пакистаном и Индией. Это заставит нас наконец договориться. Христианская цивилизация должна объединиться, — завещал Вольфович.

По его словам, в ходе этих противостояний 200 миллионов человек ждёт гибель. Миллиард беженцев хлынут из Азии в другие страны.

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