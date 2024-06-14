Финал СВО на Украине удивит весь мир неожиданным итогом. В этом убеждена звезда «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова. Провидица оставила изданию МК свой прогноз, в котором прозвучали и Европа, и Одесса, и слова о страшной беде.
Пока что спецоперациябудет продолжаться, хотя финал уже не за горами. Понимают это и в России, и на Западе.
Ясновидящая заявила: многие города Украины станут Россией:
Вместе с тем Кажетта предрекла неожиданную судьбу Одесской области. Многие европейцы хлынут туда, чтобы спастись. А причиной миграции станут жуткие природные катаклизмы:
О том, что потоки беженцев внезапно хлынут в другие страны, говорил покойный политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский:
По его словам, в ходе этих противостояний 200 миллионов человек ждёт гибель. Миллиард беженцев хлынут из Азии в другие страны.