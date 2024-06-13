Девять рязанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Стали известны имена выпускников, которые получили на ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. Их опубликовало в своей группе министерство образования Рязанской области. Сообщается, что результаты стали известны 13 июня.

100 баллов по этому предмету набрали семь выпускников из областного центра: Алина Арсеньева (школа №1), Михаил Лобанев (школа №69), Любовь Балашова (школа №65), Мария Кузнецова (школа №44), Дмитрий Гостев (школа №3), Дарья Александрова (школа №45) Иван Мошаров (школа №65).

Из районов области 100-балльниками стали Ксения Демидова из Ижевской школы Спасского района и Егор Калинин, выпускник школы №4 г. Касимова.

Ранее мы публиковали имена 100-балльников по химии, литературе и географии.