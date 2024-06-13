Четверг, 13 июня, 2024

Девять рязанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/feed

Стали известны имена выпускников, которые получили на ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. Их опубликовало в своей группе министерство образования Рязанской области. Сообщается, что результаты стали известны 13 июня.

100 баллов по этому предмету набрали семь выпускников из областного центра: Алина Арсеньева (школа №1), Михаил Лобанев (школа №69), Любовь Балашова (школа №65), Мария Кузнецова (школа №44), Дмитрий Гостев (школа №3), Дарья Александрова (школа №45) Иван Мошаров (школа №65).

Из районов области 100-балльниками стали Ксения Демидова из Ижевской школы Спасского района и Егор Калинин, выпускник школы №4 г. Касимова.

Ранее мы публиковали имена 100-балльников по химии, литературе и географии.

Девять рязанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Девять рязанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Девять рязанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Девять рязанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Девять рязанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Девять рязанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Девять рязанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Девять рязанских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

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