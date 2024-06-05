Среда, 5 июня, 2024

В Рязанской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии

Автор: Кристина Аманн

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В группе министерства образования Рязанской области опубликовали список выпускников, которые сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Результаты экзамена стали известны сегодня, 5 июня.

Из рязанских школ 100-балльниками стали 8 выпускников. Это Алексей Скорняков (школа №75), Иван Фоломкин (школа №3), Любовь Балашова (школа №65), Александр Дедюхин (школа № 19/25), Мария Кадышева (лицей №52), Александр Бобровников (школа №43), Данила Николаев (школа №56), Алина Орлова (школа №36).

В Рязанской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии
В Рязанской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии
В Рязанской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии
В Рязанской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии
В Рязанской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии
В Рязанской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии
В Рязанской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии

Не отстают и выпускники из районов области. Наивысший балл на экзамене получили Омина Наимова (Рыбновская школа №2), Валерия Суханова (Мурминская школа Рязанского района), Дмитрий Дедюхин (школа №2 г. Скопина), Мария Ларина (Сасовская школа №3), Даниил Ермаков (Ермишинская школа).

В Рязанской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии
В Рязанской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии
В Рязанской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии
В Рязанской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии
В Рязанской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по химии

Пресс-служба министерства образования второй год подряд ведет рубрику #НАВСЕСТО. Ее цель — развеять миф о том, что набрать 100 баллов на ЕГЭ невозможно. Рубрика продолжится и в следующем году.

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