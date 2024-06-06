Четверг, 6 июня, 2024

Стали известны имена 100-балльников на ЕГЭ по литературе и географии

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В группе министерства образования Рязанской области опубликовали имена выпускников, которые на ЕГЭ по литературе и географии получили 100 баллов.

Экзамен по литературе с наивысшим результатом сдала Арина Хатунцева, выпускница школы №75 г. Рязани. Сообщается, что девушка не только отлично знает классику, разбирается в художественных средствах и стихотворных размерах, но и активно занимается спортом, является чемпионкой мира по спортивному метанию ножа и имеет золотой знак ГТО. Также министерство образования отмечает, ЕГЭ по литературе — один из самых трудных экзаменов.

Стобалльниками по географии стали Федор Дорогов из Кирицкой школы Спасского района и Кирилл Кюн из школы № 35 г. Рязани.

«Эти люди точно знают, в каких городах России наибольшая численность населения, где протекает река Янцзы и что такое Памир», — пишут в группе министерства.

Напомним, 5 июня стали известны имена 13-ти стобалльников на ЕГЭ по химии.

Стали известны имена 100-балльников на ЕГЭ по литературе и географии
Стали известны имена 100-балльников на ЕГЭ по литературе и географии

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Белорусских пчёл посадили на карантин в Рязанской области

Медведев поддержал решение о поставках российского оружия врагам Запада

В Рязанской области открыли запись на регистрацию браков 25.05.2025

Рязанские студентки — победительницы Всероссийского конкурса «Атмосфера»

Назван знак зодиака, который станет главным любимчиком парада планет

Скопинский предприниматель отправил в зону СВО машину с досками для блиндажей

В Рязанской области 6 июня ожидаются грозы и кратковременные ливни

Рязанке Антонине Скворцовой исполнилось 102 года

Молодого матроса Балтийского флота убили из-за отказа дать прикурить

После ДТП с четырьмя погибшими девушками возбудили уголовное дело

Врач рассказала об опасности молочных коктейлей в жару

У ТЦ «Лань» в Рязани заметили пожарных

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Белорусских пчёл посадили на карантин в Рязанской области

Новости Рязани
Управление Россельхознадзора совместно с ветеринарной службой Рязанской области ввело 30-дневный профилактический карантин на 100 пчелопакетов

Медведев поддержал решение о поставках российского оружия врагам Запада

Новости мира
Пусть горят в адском пламени чувствительные объекты государств, поставляющих оружие Киеву, вместе с теми, кто ими управляет

В Рязанской области открыли запись на регистрацию браков 25.05.2025

Новости Рязани
Подать заявление можно непосредственно в отделе регистрации актов гражданского состояния по г. Рязани и Рязанскому району

Рязанские студентки — победительницы Всероссийского конкурса «Атмосфера»

Новости Рязани
Всего на конкурс было заявлено 299 работ, 12 из которых вышли в финал.

Назван знак зодиака, который станет главным любимчиком парада планет

Новости мира
Вся Вселенная будет работать только на то, чтобы представители этого знака были счастливы и нашли своё предназначение.