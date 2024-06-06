Стали известны имена 100-балльников на ЕГЭ по литературе и географии

В группе министерства образования Рязанской области опубликовали имена выпускников, которые на ЕГЭ по литературе и географии получили 100 баллов.

Экзамен по литературе с наивысшим результатом сдала Арина Хатунцева, выпускница школы №75 г. Рязани. Сообщается, что девушка не только отлично знает классику, разбирается в художественных средствах и стихотворных размерах, но и активно занимается спортом, является чемпионкой мира по спортивному метанию ножа и имеет золотой знак ГТО. Также министерство образования отмечает, ЕГЭ по литературе — один из самых трудных экзаменов.

Стобалльниками по географии стали Федор Дорогов из Кирицкой школы Спасского района и Кирилл Кюн из школы № 35 г. Рязани.

«Эти люди точно знают, в каких городах России наибольшая численность населения, где протекает река Янцзы и что такое Памир», — пишут в группе министерства.

Напомним, 5 июня стали известны имена 13-ти стобалльников на ЕГЭ по химии.