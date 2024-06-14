Стартовал Чемпионат Европы по футболу 2024. Составы групп

В Германии дали старт Чемпионату Европы по футболу. Первая игра началась несколько минут назад в Мюнхене, на поле вышли сборные Германии и Шотландии.

Германия является хозяйкой турнира, на Евро-2024 она представляет группу А. Другие участники этой группы, национальные команды Венгрии и Швейцарии, проведут матч в субботу.

Состав групп ЧЕ-2024

Группа A — Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B — Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C — Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D — Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E — Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Группа F — Турция, Грузия, Португалия, Чехия.