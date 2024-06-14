Провидица Мишина пояснила, когда Харьков и Киев станут Россией

Известная ясновидящая Инна Мишина продолжает удивлять россиян сбывающимися предсказаниями. Будущее является провидице во снах. Одно из последних сновидений касалось Харькова и Киева.

В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Мишина поделилась: ей пришло видение о том, что Харьков станет российским осенью этого года.

— Может, не в сентябре, но точно осенью, – заявила ясновидящая.

Случится всё это после какого-то громкого события. Пока весь мир будет в панике, Харьков будет ликовать. А затем Мишина увидела цифру «3». Она предположила, что это означает взятие Киева.

Медиум не исключает, что цифра «3» может означать дату или месяц. А, может быть, связано и с высокодуховным воссоединением трёх стран – России, Белоруссии и Украины.