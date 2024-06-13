Врач-трихолог, профессор, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала о причинах преждевременного образования седых волос. По её словам, влиять на раннюю седину могут несколько факторов, её словам приводит РИА Новости.

Галлямова отмечает: раннее поседение волос может быть вызвано наследственным фактором или стрессом, который способен повлиять на потерю пигмента. Также заболевания, включая витилиго, могут быть причиной преждевременной седины.

— Да, возможно ранее поседение волос. Как правило, это всё-таки зрелый возраст, после 18 лет. Как правило, это наследственный характер или бывают стрессовые ситуации, когда стресс может повлиять на потерю пигмента, — говорит она.

Несколько седых волосков в возрасте 20-25 лет считаются нормой, однако появление седины у ребёнка или подростка требует консультации у врача. Галлямова подчеркнула, что невозможно избавиться от возрастной седины.