Полнолуние 22 июня: какие знаки ощутят его особое влияние и что важно сделать каждому

Полнолуние 22 июня 2024 года — это не просто красивое небесное зрелище. Это ещё и целая арена возможностей, рассказала 7info Астролог Ирина Ряскина.

— Предстоящее полнолуние — особенное, так как оно произойдёт вблизи одной из энергетически важных точек года – летнего солнцестояния 21 июня. Солнцестояние – это энергия обновления, а полнолуние – это энергия отпускания и освобождения от всего, что больше не служит вашему развитию. Поэтому наступающее полнолуние – это идеальное время для того, чтобы подвести некие итоги полугодия, отпустить то, что уже не актуально, тянет вас назад. И, соответственно, важно поставить новые цели на следующие шесть месяцев или произвести ревизию текущих, — советует эксперт.

Если говорить о сферах, которые в целом будет затрагивать грядущее полнолуние, то это сферы карьеры, работы, недвижимости, каких-то долгосрочных целей, отношений и семьи. Эти сферы наиболее подвержены корректировке, а, значит, вы можете выбрать волнующую и по максимуму направить энергию туда, чтобы в ближайшие полгода увидеть хороший результат.

22 июня особенно внимательными стоит быть:

Ракам и Козерогам. Это полнолуние происходит на их оси этих знаков, потому они могут ощутить его влияние максимально сильно.

— Эмоции, семья и карьерные амбиции — ваши ключевые темы, — обращает внимание Ирина Ряскина.

Овнам и Весам. Переоценка отношений и партнёрств может стать главной темой для размышлений в этот период.

Переоценка отношений и партнёрств может стать главной темой для размышлений в этот период. Стрельцы и Близнецы тоже почувствуют активацию, особенно в области личного роста и общения.

Как провести полнолуние 22 июня с пользой для себя?

Освободитесь от старого: напишите на листке бумаги всё, от чего хотите избавиться. Это могут быть плохие привычки, негативные убеждения или любые другие энергетические блоки. В полнолуние сожгите этот листок (безопасно!), представляя, как из вашей жизни уходят все эти накопленные «ненужности».

Благодарите: запишите всё, за что вы благодарны в своей жизни. Эта практика помогает привлечь ещё больше благополучия и позитива в вашу жизнь. В идеале можно, начиная с этого дня, на постоянной основе внедрить в свою жизнь «практику благодарности».

Наполните дом ароматами: зажгите ароматические палочки или свечи с успокаивающими эфирными маслами, такими как лаванда или шалфей. Это создаст особую атмосферу и поможет расслабиться и немного оградиться от напряженной энергии полнолуния.

Медитация: проведите медитацию с намерением принести в свою жизнь новую энергию, идеи или отношения. Полнолуние поддержит ваши желания и ускорит их проявление.

Планирование и визуализация: посвятите время планированию ваших целей на ближайшие полгода. Визуализируйте, как вы достигаете эти цели, и постарайтесь ощутить глубокое удовлетворение от этого процесса.