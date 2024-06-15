Полнолуние 22 июня: какие знаки ощутят его особое влияние и что важно сделать каждому

Полнолуние 22 июня 2024 года — это не просто красивое небесное зрелище. Это ещё и целая арена возможностей, рассказала 7info Астролог Ирина Ряскина.
Если говорить о сферах, которые в целом будет затрагивать грядущее полнолуние, то это сферы карьеры, работы, недвижимости, каких-то долгосрочных целей, отношений и семьи. Эти сферы наиболее подвержены корректировке, а, значит, вы можете выбрать волнующую и по максимуму направить энергию туда, чтобы в ближайшие полгода увидеть хороший результат.
22 июня особенно внимательными стоит быть:
- Ракам и Козерогам. Это полнолуние происходит на их оси этих знаков, потому они могут ощутить его влияние максимально сильно.
- Овнам и Весам. Переоценка отношений и партнёрств может стать главной темой для размышлений в этот период.
- Стрельцы и Близнецы тоже почувствуют активацию, особенно в области личного роста и общения.
Как провести полнолуние 22 июня с пользой для себя?
Освободитесь от старого: напишите на листке бумаги всё, от чего хотите избавиться. Это могут быть плохие привычки, негативные убеждения или любые другие энергетические блоки. В полнолуние сожгите этот листок (безопасно!), представляя, как из вашей жизни уходят все эти накопленные «ненужности».
Благодарите: запишите всё, за что вы благодарны в своей жизни. Эта практика помогает привлечь ещё больше благополучия и позитива в вашу жизнь. В идеале можно, начиная с этого дня, на постоянной основе внедрить в свою жизнь «практику благодарности».
Наполните дом ароматами: зажгите ароматические палочки или свечи с успокаивающими эфирными маслами, такими как лаванда или шалфей. Это создаст особую атмосферу и поможет расслабиться и немного оградиться от напряженной энергии полнолуния.
Медитация: проведите медитацию с намерением принести в свою жизнь новую энергию, идеи или отношения. Полнолуние поддержит ваши желания и ускорит их проявление.
Планирование и визуализация: посвятите время планированию ваших целей на ближайшие полгода. Визуализируйте, как вы достигаете эти цели, и постарайтесь ощутить глубокое удовлетворение от этого процесса.