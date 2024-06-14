Пятница, 14 июня, 2024

Шаманка Кажетта предсказала великую беду

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта pxhere.com

Великая беда совсем скоро может обрушиться на нашу планету. Она перевернёт судьбы миллионов людей и фактически изменит карту мира. Страшные события предрекает известная провидица, звезда «Битвы экстрасенсов» шаманка Кажетта в интервью МК.

— Грядет великая беда — очень страшная засуха, — предвещает Кажетта. – Она будет во многих европейских странах. И люди, чтобы спастись, начнут искать новые места для жизни.

Местом притяжения беженцев Кажетта видит Одессу. Он по-прежнему будет жемчужиной у моря, там будет очень комфортно. Поэтому переселенцы из Европы хлынут туда.

О судьбе России Кажетта говорит однозначно: СВО заставит весь мир уважать нашу страну и считаться с национальными интересами.

— Россия была великой и такой останется,— говорит Кажетта. – Более того, с годами её мощь только усилится. Уже сейчас мы можем наблюдать изменение риторики западных политиков. Все понимают, что Россию лучше не злить. Русский народ – миролюбивый, но он никогда не позволит, чтобы об него вытирали ноги. 

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