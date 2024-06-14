Великая беда совсем скоро может обрушиться на нашу планету. Она перевернёт судьбы миллионов людей и фактически изменит карту мира. Страшные события предрекает известная провидица, звезда «Битвы экстрасенсов» шаманка Кажетта в интервью МК.

— Грядет великая беда — очень страшная засуха, — предвещает Кажетта. – Она будет во многих европейских странах. И люди, чтобы спастись, начнут искать новые места для жизни.

Местом притяжения беженцев Кажетта видит Одессу. Он по-прежнему будет жемчужиной у моря, там будет очень комфортно. Поэтому переселенцы из Европы хлынут туда.

О судьбе России Кажетта говорит однозначно: СВО заставит весь мир уважать нашу страну и считаться с национальными интересами.