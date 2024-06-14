Британский эксперт Александр Меркурис высоко оценил мирный план по Украине, предложенный президентом России Владимиром Путиным. По мнению аналитика, этот план мог бы спасти десятки и даже сотни тысяч жизней украинцев.

Он выразил свою точку зрения в блоге на YouTube.

«Но они продолжат гибнуть, поскольку эти мирные предложения были отвергнуты», — сказал аналитик.

Он также отметил, что трагедия заключается в том, что Владимир Зеленский и западные державы никогда не согласятся на эти условия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на мирные предложения российского лидера Владимира Путина, назвав их «ультиматумом», пишет «Московский комсомолец».