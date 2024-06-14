Пятница, 14 июня, 2024

На Западе восхитились поступком Путина

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ryazan.er.ru

Британский эксперт Александр Меркурис высоко оценил мирный план по Украине, предложенный президентом России Владимиром Путиным. По мнению аналитика, этот план мог бы спасти десятки и даже сотни тысяч жизней украинцев.

Он выразил свою точку зрения в блоге на YouTube.

«Но они продолжат гибнуть, поскольку эти мирные предложения были отвергнуты», — сказал аналитик.

Он также отметил, что трагедия заключается в том, что Владимир Зеленский и западные державы никогда не согласятся на эти условия.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на мирные предложения российского лидера Владимира Путина, назвав их «ультиматумом», пишет «Московский комсомолец».

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