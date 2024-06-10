Вознесение Господне: когда отмечают в 2024 году, традиции и история праздника

Вознесение Господне — один из важнейших праздников в христианской традиции, знаменующий собой завершение земного служения Иисуса Христа и его вознесение на небо.
В 2024 году Вознесение Господне отмечают 13 июня. Как и всегда, приходится торжество на 40-й день от Пасхи.
История праздника Вознесение Господне
Согласно Евангелию, после своего Воскресения Иисус Христос в течение сорока дней являлся своим ученикам, давая им наставления. На 40-й день на горе Елеон в присутствии своих последователей, Иисус вознёсся на небо, пообещав вернуться.
Это событие ознаменовало начало новой эры для человечества — эры Церкви. Вот как Вознесение описывается в Новом Завете:
Вот в чём высокий духовный смысл этого праздника: победив смерть и дав тем самым возможность воскреснуть, Господь возвысил в своем лице человеческую природу. Каждый из живущих получил возможность воскреснуть и возместись к Царству Небесному. Этот день символизирует надежду христиан на второе пришествие Христа, укрепляет веру в Христово Воскресение.
Как встречают Вознесение Господне в России
Утром в день Вознесения проходит торжественная литургия Иоанна Златоуста. Накануне праздника верующие соблюдают пост, готовятся к причастию и исповедуются.
На Литургии звучат особые песнопения: Во время службы звучат тропарь, кондак и задостойник Вознесения.
Накнуне праздника происходит Отдание Пасхи: До Отдания на вечерне поются стихиры Пасхи. Вознесение знаменует собой символическое окончание празднования Пасхи.
По народным традицтям, в этот день часто посещают могилы умерших родственников, молиться о них и ухаживать за местами их захоронения. Считается, что в Вознесение еуднр делать благие дела. Принято раздавать милостыню нуждающимся. После литургии верующиеся собираются за праздничной трапезой. На столе обязательно должны быть пироги с зелёным луком.
Народные приметы Вознесения Господня
- Ясная погода: к хорошему урожаю и благополучию.
- Дождь: к неурожаю.
- Гроза: к бедствиям.
- Роса: к богатому урожаю льна.
- Тёплое утро: к засушливому лету.
- Низкий полет птиц: к похолоданию.
Сны, увиденные в ночь на Вознесение, могут быть вещими.Человек, родившийся в этот день, будет счастливым и удачливым.
Яйцо, снесённое курицей в этот день: принесет удачу и защитит дом от бед.