Вознесение Господне: когда отмечают в 2024 году, традиции и история праздника

Вознесение Господне — один из важнейших праздников в христианской традиции, знаменующий собой завершение земного служения Иисуса Христа и его вознесение на небо.

В 2024 году Вознесение Господне отмечают 13 июня. Как и всегда, приходится торжество на 40-й день от Пасхи.

История праздника Вознесение Господне

Согласно Евангелию, после своего Воскресения Иисус Христос в течение сорока дней являлся своим ученикам, давая им наставления. На 40-й день на горе Елеон в присутствии своих последователей, Иисус вознёсся на небо, пообещав вернуться.

Это событие ознаменовало начало новой эры для человечества — эры Церкви. Вот как Вознесение описывается в Новом Завете:

Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо (Деяния 1:9-11).

Вот в чём высокий духовный смысл этого праздника: победив смерть и дав тем самым возможность воскреснуть, Господь возвысил в своем лице человеческую природу. Каждый из живущих получил возможность воскреснуть и возместись к Царству Небесному. Этот день символизирует надежду христиан на второе пришествие Христа, укрепляет веру в Христово Воскресение.

Как встречают Вознесение Господне в России

Утром в день Вознесения проходит торжественная литургия Иоанна Златоуста. Накануне праздника верующие соблюдают пост, готовятся к причастию и исповедуются.

На Литургии звучат особые песнопения: Во время службы звучат тропарь, кондак и задостойник Вознесения.

Накнуне праздника происходит Отдание Пасхи: До Отдания на вечерне поются стихиры Пасхи. Вознесение знаменует собой символическое окончание празднования Пасхи.

По народным традицтям, в этот день часто посещают могилы умерших родственников, молиться о них и ухаживать за местами их захоронения. Считается, что в Вознесение еуднр делать благие дела. Принято раздавать милостыню нуждающимся. После литургии верующиеся собираются за праздничной трапезой. На столе обязательно должны быть пироги с зелёным луком.

Народные приметы Вознесения Господня

Ясная погода: к хорошему урожаю и благополучию.

к хорошему урожаю и благополучию. Дождь: к неурожаю.

к неурожаю. Гроза: к бедствиям.

к бедствиям. Роса: к богатому урожаю льна.

к богатому урожаю льна. Тёплое утро: к засушливому лету.

к засушливому лету. Низкий полет птиц: к похолоданию.

Сны, увиденные в ночь на Вознесение, могут быть вещими.Человек, родившийся в этот день, будет счастливым и удачливым.

Яйцо, снесённое курицей в этот день: принесет удачу и защитит дом от бед.