Рязань. Церковь во имя иконы Богородицы «Всех скорбящих радость»

Скорбященский храм Русской Православной Церкви в Рязани около одноименного кладбища – один из самых известных в Рязани. Он уникален тем, что не закрывался даже в самые тяжёлые для православных верующих богоборческие годы.

Восстановленное зрение

Сейчас в нашем областном административном центре храм Русской Православной Церкви во имя иконы Богородицы «Всех скорбящих радость» ничем не отличается по своим функциям от подобных ему святынь. Но так было не всегда. В конце XVIII столетия эта церковь, тогда ещё в деревянном исполнении, возводилась как сугубо кладбищенская. В дореволюционное время в ней не принято было крестить или венчать. В сохранившихся метрических книгах этого храма того времени можно обнаружить только имена тех, кто после кончины удостоился православного обряда погребения.

В 1804 году Рязанскую епархию возглавил архиепископ Амвросий (Яковлев-Орлин). Обратился он за помощью в реконструкции деревянной Скорбященской церкви к одному из главных тогдашних богатеев – надворному советнику Петру Алексеевичу Мальшину. А тот, сославшись на многочисленные неотложные дела и очень-очень значительные материальные затраты, в помощи отказал. И вскоре стал стремительно слепнуть, заболев неизвестной ещё тогда глазной болезнью. И как то во сне к нему явился некий человек с бородой чуть ли не до самого пола и указал олигарху на его скупость. «Я помогу вернуть тебе зрение, – пообещал старец, – а ты помни милость Божью и призревай сирых».

Мальшин рассказал о видении своему духовному отцу, и тот определил, что приходил к разбогатевшему на винных откупах купцу, ставшим чиновником высокого ранга, святой Онуфрим. Праведник этот жил в V веке. Молитвенно служа Богу, более шестидесяти лет вёл он отшельническую жизнь в египетской пустыне. Имя его чествуется одновременно с Петром – 12 июня.

Зрение раскаявшегося грешника чудесным образом восстановилось. В кратчайшие сроки рядом с деревянной Скорбященской церковью с одним Фёдоровским приделом Мальшин на собственные средства возвёл каменный храм. Эта святыня, начавшая действовать в 1807 году, дошла до нас в архитектурном плане почти без каких-либо существенных изменений. До сих пор имеется три престола: в честь Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радость», во имя Алексия человека Божия (правый) и преподобного Онуфрия (левый).

Рядом с храмом Мальшин выстроил двухэтажный каменный флигель для церковнослужителей. К тому же он положил на банковский счёт в пользу Скорбященской церкви 8 тысяч рублей (очень-очень значительная на то время денежная сумма). На проценты с этого вклада содержались священник, дьякон и два причетника. По первоначальному проекту ещё должна была находиться рядом двухэтажная больница для неимущих инвалидов. Но городские власти упросили Петра Алексеевича устроить богадельню в другом месте. Надеюсь, что когда-нибудь я расскажу об этом более подробно.

Архитектурные двойники

Церковь во имя иконы Богородицы «Всех скорбящих радость» в Рязани примечательна в том числе тем, что на территории Рязанщины возведены были её двойники – здания такой же оригинальной архитектурной формы. До революции точная копия святыни радовала глаз жителей не существующего сейчас села Спас-Утешенья, что располагалось недалеко от нынешнего посёлка Строитель. Ещё один «архитектурный близнец» до сих пор сохранился в селе Лесуново Кораблинского района.

Основатель храма

Рассказывая о Скорбященском храме, нельзя хотя бы коротко не поведать о самом Петре Алексеевиче Мальшине, который ещё в 1791-м году был избран в Рязани городским головой и служил в этой должности три с лишним года. Тогда около 14 тысяч рублей собственных денег (огромная по тем временам сумма!) пожертвовал он на реставрацию Успенского собора.

В последние годы жизни Мальшин жил в Петербурге, но связи с Рязанью не прерывал. Переписывался с родственниками и зачастую помогал им материально.

Последнее крупное пожертвование на благо своей малой родины Пётр Алексеевич сделал в год кончины, подарив Христорождественскому храму Рязани две уникальные иконы в серебряно-позолоченных ризах – Николая Чудотворца и Рождества Христова.

Проживая в столице Российской империи, Мальшин мечтал на старости лет снова переехать в родную Рязань, о которой заботился всю жизнь. Но сделать этого не пришлось. В 1821 году земной путь его завершился. Похоронили его в Рязани за алтарём основанного им храма во имя иконы Богородицы «Всех скорбящих радость».

В советское время могила основателя Скорбященского храма была уничтожена. «По месту захоронения Петра Алексеевича Мальшина прогуливаются прихожане, – написал я в одной из своих статей 2005 года, – не подозревая даже, кто похоронен на заасфальтированном участке за алтарём». Возможно, именно эта публикация возымела позитивное действие. Во всяком случае сейчас в алтарную стену храма с внешней стороны вмурована мемориальная доска с такой надписью: «На сем месте погребено тело строителя храма надворного советника и кавалера Петра Алексеевича Мальшина. Жития его было 74 года…». Рядом стоит каменный православный крест. У его подножия имеется текст, который сведения о П.А. Мальшине дополняет. Пётр Алексеевич назван благотворителем, именитым гражданином и купцом 1-й гильдии. При земной жизни он был награждён орденом святой Анны 2-й степени.

Евгений Данилин