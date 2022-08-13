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Водитель «Форд Фокус» пострадал в ДТП с автобусом в центре Рязани

В ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса в центре Рязани травмы получил водитель автомобиля «Форд Фокус». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

Столкновение легкового автомобиля и маршрутки случилось на улице Ленина 13 августа в 08.20.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Ранее РИА «7 новостей» опубликовало большой фоторепортаж с места аварии и рассказ очевидца о случившемся.

По словам водителя автобуса, он ехал в сторону площади Театральной на зелёный свет, в этот момент в него врезался автомобиль. Очевидцы рассказали, что маршрутка практически перевернулась после удара в район заднего колеса, но всё обошлось.

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