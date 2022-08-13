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В центре Рязани произошло серьёзное ДТП: легковушка врезалась в маршрутку

Утром 13 августа на перекрёстке улиц Ленина и Свободы в центре Рязани произошло серьёзное ДТП. Фотографии с места происшествия прислал корреспондент РИА «7 новостей».

Столкнулись маршрутка и легковушка. По словам водителя автобуса, он ехал в сторону площади Театральной на зелёный свет, в этот момент в него врезался автомобиль. Очевидцы рассказали, что маршрутка практически перевернулась после удара в район заднего колеса, но всё обошлось.

В салоне находилось 6 пассажиров.

Легковой автомобиль «Форд Фокус» получил серьёзные повреждения. На месте находятся работники скорой помощи, пожарные, сотрудники ГИБДД.

Официальна информация уточняется.

В центре Рязани произошло серьёзное ДТП: легковушка врезалась в маршрутку
В центре Рязани произошло серьёзное ДТП: легковушка врезалась в маршрутку
В центре Рязани произошло серьёзное ДТП: легковушка врезалась в маршрутку
В центре Рязани произошло серьёзное ДТП: легковушка врезалась в маршрутку
В центре Рязани произошло серьёзное ДТП: легковушка врезалась в маршрутку
В центре Рязани произошло серьёзное ДТП: легковушка врезалась в маршрутку
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