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Понедельник, 10 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В выходные дни в Рязани выявили превышения ПДК сероводорода в воздухе

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Фото с сайта правительства Рязанской области

8 и 9 апреля стационарные посты наблюдения за атмосферным воздухом в Рязани выявили превышения ПДК сероводорода. Об этом сообщили в минприродопользования Рязанской области.

8 апреля с 23:40 до 24 часов пост на улице Интернациональной в Канищево выявил превышение ПДК сероводорода в концентрации 1,9820 ПДКмр.

9 апреля тот же пост выявил ПДК сероводорода в 2:20 и 23:40, максимальный уровень концентрации составил 1,7851 ПДКмр.

7 апреля передвижные эколаборатории и стационарные посты наблюдения не выявили превышений ПДК загрязняющих веществ.

В Дашково-Песочне и в районе Рязанского кремля 8-9 апреля стационарные посты также не зафиксировали превышений ПДК загрязняющих веществ.

Результаты замеров оперативно направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, областное Управление Роспотребнадзора и администрацию Рязани.

Мониторинг атмосферного воздуха по самым проблемным районам продолжается.

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