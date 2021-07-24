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В воскресенье на нескольких улицах Липецка отключат воду и свет

Елена Лобанова
В воскресенье на нескольких улицах Липецка отключат воду и свет
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В воскресенье, 25 июля, в Липецке отключат воду и свет на некоторых улицах. Об этом сообщает пресс-служба ЛГЭК. 

Отключение связано с аварией на водопроводе. На время ремонта необходимо будет приостановить снабжение. 

Так, с 10:00 до 20:00 воды не будет по следующим адресам: 

  • Улица Калинина; 
  • Улица Радиаторная; 
  • Улица 9мкр., дома №№ 11а, 22/3, 42а; 
  • Улица Московская, дом № 61а; 
  • Улица Яна Фабрициуса. 

Подвоз воды организуют по заявкам. После ремонта возможно повышение мутности воды. 

Из-за ремонта некоторые липчане останутся и без света. Электроэнергии не будет в домах №№ 67, 69, 71 по улице Елецкой. В ареол отключения попадает и котельная «Электроаппарат». Из-за этого в перечисленных домах не будет и горячей воды.

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