В воскресенье на нескольких улицах Липецка отключат воду и свет

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В воскресенье, 25 июля, в Липецке отключат воду и свет на некоторых улицах. Об этом сообщает пресс-служба ЛГЭК.

Отключение связано с аварией на водопроводе. На время ремонта необходимо будет приостановить снабжение.

Так, с 10:00 до 20:00 воды не будет по следующим адресам:

Улица Калинина;

Улица Радиаторная;

Улица 9мкр., дома №№ 11а, 22/3, 42а;

Улица Московская, дом № 61а;

Улица Яна Фабрициуса.

Подвоз воды организуют по заявкам. После ремонта возможно повышение мутности воды.

Из-за ремонта некоторые липчане останутся и без света. Электроэнергии не будет в домах №№ 67, 69, 71 по улице Елецкой. В ареол отключения попадает и котельная «Электроаппарат». Из-за этого в перечисленных домах не будет и горячей воды.