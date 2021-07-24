В воскресенье на нескольких улицах Липецка отключат воду и свет

В воскресенье, 25 июля, в Липецке отключат воду и свет на некоторых улицах. Об этом сообщает пресс-служба ЛГЭК.
Отключение связано с аварией на водопроводе. На время ремонта необходимо будет приостановить снабжение.
Так, с 10:00 до 20:00 воды не будет по следующим адресам:
- Улица Калинина;
- Улица Радиаторная;
- Улица 9мкр., дома №№ 11а, 22/3, 42а;
- Улица Московская, дом № 61а;
- Улица Яна Фабрициуса.
Подвоз воды организуют по заявкам. После ремонта возможно повышение мутности воды.
Из-за ремонта некоторые липчане останутся и без света. Электроэнергии не будет в домах №№ 67, 69, 71 по улице Елецкой. В ареол отключения попадает и котельная «Электроаппарат». Из-за этого в перечисленных домах не будет и горячей воды.