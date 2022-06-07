15.1 C
Рязань
Вторник, 7 июня, 2022

В Вологодской области потерпел аварию частный самолет

spot_img
powder

В Вологодской области потерпел аварию частный самолет

На аэродроме Труфаново в Вологодской области произошло авиационное происшествие с самолетом С 15А RA-1644G частного лица сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Инцидент произошел еще 31 мая, однако о нем стало известно 6 июня. По предварительным данным, находившиеся на борту пилот и пассажир не пострадали.

В МАК уточнили, что воздушное судно имеет значительные повреждения.

Как сообщили порталу «Город Во» источники, в Труфаново прилетели два человека из Санкт-Петербурга. Посадка была вынужденной. Утром владелец самолета, который имел небольшой опыт пилотирования, во время выполнения одного из маневров не справился с управлением, и самолет потерпел аварию.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7