В Вологодской области потерпел аварию частный самолет

На аэродроме Труфаново в Вологодской области произошло авиационное происшествие с самолетом С 15А RA-1644G частного лица сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Инцидент произошел еще 31 мая, однако о нем стало известно 6 июня. По предварительным данным, находившиеся на борту пилот и пассажир не пострадали.

В МАК уточнили, что воздушное судно имеет значительные повреждения.

Как сообщили порталу «Город Во» источники, в Труфаново прилетели два человека из Санкт-Петербурга. Посадка была вынужденной. Утром владелец самолета, который имел небольшой опыт пилотирования, во время выполнения одного из маневров не справился с управлением, и самолет потерпел аварию.