В Волгограде задержали политолога Серенко по подозрении в помощи мятежу

Стражи порядка задержали политолога и публициста Михаила Серенко по подозревают в пособничестве мятежу, пишет V1.RU.

По словам семьи и коллег, в его дом пришли с обыском.

«Залетели силовики, не дали позвонить адвокату, забрали всю технику», – говорится в публикации.

Информация о задержании Серенко уточняется.

Накануне утром Владимир Путин обратился к россиянам и заявил о попытке вооруженного мятежа в стране. Позднее вечером Лукашенко отметил, что ему удалось договориться с Евгением Пригожиным о прекращении движения колонн ЧВК «Вагнера» в Москву.

Уголовное дело в отношении Пригожина прекратили, ему разрешили уйти в Белоруссию.