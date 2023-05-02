В Волгограде экстренно эвакуировали чиновников администрации области

Журналисты портала V1.RU сообщили об экстренной эвакуации чиновников нескольких комитетов администрации области.

Речь идет о зданиях на Новороссийской, 15 и Ковровской, 24. Причиной случившегося стали письма с угрозой привести в действие самодельные взрывные устройства, которые якобы заложены там.

По словам одного из собеседником издания, помещения проверяют кинологи. Злоумышленник представился Крулом Цепешем и потребовал заплатить ему в долларах.

Также он призвал не обращаться в правоохранительные органы, угрожая найти и покарать всех членов семей чиновников. Пока информация о СВУ не подтверждается.