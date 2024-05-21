Экстрасенс Буш назвала новую дату завершения спецоперации

О том, когда и чем завершится спецоперации на Украине, размышляют многие эзотерики. Одна из них — провидица Мирослава Буш. Эзотерик и парапсихолог уверяет россиян: произойдёт это точно в 2024 году.
По словам провидицы, окончание спецоперации как раз может стать завершающей точкой цикла. Далее человечество выйдет на новый виток развития.
Вместе с тем Мирослава Буш отмечает, что завершится спецоперация достижением поставленных Россией целей. Окончание СВО станет своеобразным подарком россиянам к Новому году.