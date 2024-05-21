Вторник, 21 мая, 2024

Экстрасенс Буш назвала новую дату завершения спецоперации

Автор: 7info7

Опубликовано

О том, когда и чем завершится спецоперации на Украине, размышляют многие эзотерики. Одна из них — провидица Мирослава Буш. Эзотерик и парапсихолог уверяет россиян: произойдёт это точно в 2024 году.

— Лично я ожидаю завершения спецоперации где-то к концу осени, — заявила Буш в интервью «Московскому комсомольцу». – Я вижу это, не исходя из анализа каких-то военных стратегий, я это ожидаю, поскольку зодиакально это будет окончание Года Дракона, а Год Дракона – завершающий в 12-летнем цикле.

По словам провидицы, окончание спецоперации как раз может стать завершающей точкой цикла. Далее человечество выйдет на новый виток развития.

— Несмотря на многочисленные заявления западных политиков о том, что Украина «сейчас будет собираться с силами, чтобы на следующий год пойти в наступление», – на следующий год уже поздно будет. Всё должно завершиться в этом году, — заверяет экстрасенс.

Вместе с тем Мирослава Буш отмечает, что завершится спецоперация достижением поставленных Россией целей. Окончание СВО станет своеобразным подарком россиянам к Новому году.

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