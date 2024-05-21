Предстоящее полнолуние в Стрельце 23 мая называют цветочным. Связано это с древней традицией поклоняться Луне и природе в периоды полнолуния. Примерно в это время года как раз начинали раскрываться бутоны цветов, зацветать деревья. Отсюда такое красивое и романтичное название.

В этом году майская цветочная луна будет находиться в Стрельце — непоседливом, активном, местами авантюрном знаке зодиака. И для шести знаков зодиака предстоящее полнолуние станет большим событием. Оно принесёт кардинальные перемены, сообщает портал wday.

Овны могут ожидать счастливых случайностей. Можно попытать удачу в лотерее, попробовать себя в новом деле. Планы на жизнь Водолеев могут серьезно поменяться. В это Полнолуние они смогут обрести новое знание, которое заставит их поменять свое виденье жизни. Но помните, что часто приходится отказываться от старых вещей для появления новых.

Энергия полной луны изменит многое в жизни Тельцов. В отношениях им захочется испытать что-нибудь новое. Это обязательно стоит обсудить с партнёром. А ещё важно помнить, что у Тельцов рядом есть люди, готовые поддержать в трудную минуту. Не бойтесь обращаться к ним за советом.

Насыщенным на события в личной жизни конец мая станет для Близнецов. Полнолуние в Стрельце пройдёт через сектор долгосрочного партнёрства и брака.

— Если вы уже находитесь в отношениях, то попробуйте удивить свою половинку новым свиданием. Небольшое совместное путешествие — отличный вариант! Если же вы одиноки, то не переживайте: Цветочная Луна и транзиты Венеры и Юпитера в конце мая точно не дадут вам скучать в одиночестве, — говорится в прогнозе.

Ракам полнолуние поможет поймать баланс между работой и домом. Вместе с тем можно улучшить взаимоотношения с коллегами. Стоит присмотреться к возможностям получения дополнительной информации по вашей специальности и пройти курсы повышения квалификации.

Активный период ожидает Стрельцов. Им просто-напросто противопоказано сидеть дома. Вселенная призывает представителей этого знака получать информацию из различных источников, пробовать себя в новых сферах. Ваш образ жизни проходит трансформацию: попробуйте завести новые полезные привычки.