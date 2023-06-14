В спальном районе Рязани выявили два превышения ПДК сероводорода

8 июня с 3 часов стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом на улице Новосёлов выявил два превышения ПДК сероводорода. Максимальная концентрация вещества составила 1,55 ПДКмр. Об этом сообщает минприроды Рязанской области.

Последующие замеры не обнаружили превышений ПДК загрязняющих веществ.

Стационарные посты ведут круглосуточный замер проб воздуха в автоматическом режиме по компонентам: оксид азота, оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, аммиак, формальдегид, сероводород, озон и метан.

В Канищево и в районе Рязанского Кремля стационарные посты не выявили превышений ПДК загрязняющих веществ.

Результаты замеров направлены в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора по Рязанской области и мэрию Рязани.

Мониторинг атмосферного воздуха по самы проблемным районам города и области продолжается.