В школах Рязани увеличилась стоимость питания

В рязанских школах с 1 января увеличилась стоимость горячего питания, завтраков и обедов, сообщает Управление образования и молодежной политики администрации города.

Так, стоимость горячего питания для учащихся 5-11 классов увеличилась с 86,99 до 88,33 рублей, платных завтраков — с 53 до 55 рублей, платных обедов — с 53 до 65 рублей.

Стоимость бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов изменилась с 86,99 до 88,33 рублей.

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Для льготников, учащихся в 5-11 классов питание обойдётся в 96,52 рублей в день на одного школьника.