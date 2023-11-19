В Шацке сгорело подземное хранилище с битумом, принадлежащее Шацкому ДРСУ, сообщает ИД «Пресса».

Пожар начался в 2 часа ночи 19 ноября. По словам директора Шацкого ДРСУ Александра Сикачева, битумохранилище при асфальтобетонном заводе Шацкого ДРСУ площадью 450 квадратных метров находится под землёй. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки, от которого загорелась кровля.

О пожаре сообщил дежурный сотрудник. На место происшествия выезжали экстренные службы, руководство «Рязаньавтодора», сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, администрации.

Тушить пожар приехали 2 спецавтомобиля из Рязани — с пеной и манипулятором.

К утру пожар локализовали. Сейчас на месте происшествия дежурят пожарные автомобили ПЧ 48.

Люди не пострадали.