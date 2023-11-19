Воскресенье, 19 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Шацке сгорело подземное хранилище с битумом

7info
Фото: ИД «Пресса»

В Шацке сгорело подземное хранилище с битумом, принадлежащее Шацкому ДРСУ, сообщает ИД «Пресса».

Пожар начался в 2 часа ночи 19 ноября. По словам директора Шацкого ДРСУ Александра Сикачева, битумохранилище при асфальтобетонном заводе Шацкого ДРСУ площадью 450 квадратных метров находится под землёй. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки, от которого загорелась кровля.

О пожаре сообщил дежурный сотрудник. На место происшествия выезжали экстренные службы, руководство «Рязаньавтодора», сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, администрации.

Тушить пожар приехали 2 спецавтомобиля из Рязани — с пеной и манипулятором.

К утру пожар локализовали. Сейчас на месте происшествия дежурят пожарные автомобили ПЧ 48.

Люди не пострадали.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах