В Сасово автоинспекторы через громкоговорители призывают пешеходов соблюдать правила

Сотрудники Сасовского отделения Госавтоинспекции обратились к пешеходам через громкоговорители на полицейских машинах.

Правоохранители уделяют особое внимание пешим участникам дорожного движения. Их призывают переходить проезжую часть с соблюдением ПДД, соблюдать предельную осторожность и следить за безопасностью детей возле дороги.

Штраф за нарушение правил перехода дороги для пешехода составляет 500 рублей. Водитель, не пропустивший пешехода, заплатит 2,5 тысячи рублей, – напомнили в ГИБДД.

Инспекторы ДПС проводят с детьми разъяснительную работу, а родителям напоминают о необходимости изучения с ребёнком правил безопасного поведения на улице.

Сегодня в Рязанской области проходит рейд Госавтоинспекции.