В Сасово автоинспекторы через громкоговорители призывают пешеходов соблюдать правила

Сотрудники Сасовского отделения Госавтоинспекции обратились к пешеходам через громкоговорители на полицейских машинах.
Правоохранители уделяют особое внимание пешим участникам дорожного движения. Их призывают переходить проезжую часть с соблюдением ПДД, соблюдать предельную осторожность и следить за безопасностью детей возле дороги.
Штраф за нарушение правил перехода дороги для пешехода составляет 500 рублей. Водитель, не пропустивший пешехода, заплатит 2,5 тысячи рублей, – напомнили в ГИБДД.
Инспекторы ДПС проводят с детьми разъяснительную работу, а родителям напоминают о необходимости изучения с ребёнком правил безопасного поведения на улице.
Сегодня в Рязанской области проходит рейд Госавтоинспекции.
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