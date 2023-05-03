spot_img
Среда, 3 мая, 2023

В Сасово автоинспекторы через громкоговорители призывают пешеходов соблюдать правила

Скриншот из видео в Телеграм канале Госавтоинспекция Рязанской области
Скриншот из видео в Телеграм канале Госавтоинспекция Рязанской области

Сотрудники Сасовского отделения Госавтоинспекции обратились к пешеходам через громкоговорители на полицейских машинах.

Правоохранители уделяют особое внимание пешим участникам дорожного движения. Их призывают переходить проезжую часть с соблюдением ПДД, соблюдать предельную осторожность и следить за безопасностью детей возле дороги.

Штраф за нарушение правил перехода дороги для пешехода составляет 500 рублей. Водитель, не пропустивший пешехода, заплатит 2,5 тысячи рублей, – напомнили в ГИБДД.

Инспекторы ДПС проводят с детьми разъяснительную работу, а родителям напоминают о необходимости изучения с ребёнком правил безопасного поведения на улице.

Сегодня в Рязанской области проходит рейд Госавтоинспекции.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации