Понедельник, 6 мая, 2024

Гладков сообщил о повторной атаке ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе

Автор: 7info

Опубликовано

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке со стороны ВСУ. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

«Повторная атака ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Берёзовка. По предварительной информации, один человек пострадал — у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь».

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