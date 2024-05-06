Гладков сообщил о повторной атаке ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке со стороны ВСУ. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

«Повторная атака ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Берёзовка. По предварительной информации, один человек пострадал — у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь».