На дорогах Рязанской области 3 мая проходит рейд ГИБДД

В среду, 3 мая, на дорогах Рязанской области проходит комплексное мероприятие «Пешеходный переход».

Сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание пресечению нарушений ПДД водителями ТС на нерегулируемых пешеходных переходах.

По Правилам дорожного движения, на подъезде к такому переходу водители обязаны снизить скорость или остановиться для пропуска пешеходов, пересекающих проезжую часть или вступивших на неё для перехода.

Штраф за невыполнение этого требования – от полутора до 2,5 тысяч рублей.

В ГИБДД призвали водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и относится друг к другу взаимовежливо.