Рязанцы смогут вновь увидеть северное сияние вечером 8 мая

В группе Rznastro | Космос | Рязань | Астрономия появилась информация, что на Солнце произошла мощная вспышка X-класса. Поясняется, что если все сложится удачно, то жители Рязанской области смогут вновь понаблюдать за северным сиянием вечером 8 мая.

Прошлой ночью, с 5 на 6 мая, жители региона также стали свидетели необычного явления. Своими фотографиями северного сияния поделились жители Скопина, Милославского и Рязани.

Однако астрономы-любители отмечают, что явление было видно слабо, едва можно было различить пару столбиков.