Понедельник, 6 мая, 2024

6 человек погибли, 35 пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/vvgladkov

Две «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковая машина подверглись атаке с помощью дронов-камикадзе со стороны Вооружённых сил Украины. Инцидент произошёл в районе села Берёзовка Борисовского района Белгородской области.

К сожалению, в результате взрыва шесть человек погибли на месте от полученных травм.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших жителей в своём телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадали 35 человек, включая двоих детей с поверхностными травмами. Мужчине с проникающим ранением брюшной полости, находящемуся в тяжёлом состоянии, в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести были доставлены бригадами скорой помощи в медицинские учреждения региона, где им оказывается необходимая помощь.

На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется.

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