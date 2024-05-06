6 человек погибли, 35 пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Две «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковая машина подверглись атаке с помощью дронов-камикадзе со стороны Вооружённых сил Украины. Инцидент произошёл в районе села Берёзовка Борисовского района Белгородской области.

К сожалению, в результате взрыва шесть человек погибли на месте от полученных травм.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил искренние соболезнования родным и близким погибших жителей в своём телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадали 35 человек, включая двоих детей с поверхностными травмами. Мужчине с проникающим ранением брюшной полости, находящемуся в тяжёлом состоянии, в настоящий момент проводится операция. Остальные пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести были доставлены бригадами скорой помощи в медицинские учреждения региона, где им оказывается необходимая помощь.

На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется.