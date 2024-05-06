Женщины чаще страдают хроническими заболеваниями, заявили медики

В группе Рязанского перинатального центра опубликовали статью со ссылкой на научный медицинский журнал Lancet, в которой анализируют заболеваемость среди мужчин и женщин.

Исследования продолжались 30 лет – с 1990 по 2021 год. При написании статьи авторы ориентировались на международную медицинскую статистику по разным странам и регионам мира.



Выяснилось, что женщины чаще страдают хроническими заболеваниями, которые проявляются в старшем возрасте. А вот мужчины чаще получают травмы и чаще сталкиваются с острыми и смертельными заболеваниями.

Авторы статьи отмечают, что исторически так сложилось, что когда речь заходит о женском здоровье, больше всего внимания уделяется сексуальной и репродуктивной функции. Однако они не охватывают всего спектра проблем, которые преследуют женщин всю жизнь. Исследование показало, что среди женщин, например, непропорционально высокий уровень психических болезней, а также заболеваний мускулатуры и скелета.Также выяснили, что женщины чаще болеют СПИДом, страдают от поясничных и головных болей.

Что же касается мужчин, то они в больше степени подвержены ишемической болезни сердца, обструктивной болезни легких и диабету. А еще они чаще попадают в ДТП.

Авторы статьи призывают представителей сферы здравоохранения во всем мире уделять больше внимания женскому здоровью. А рязанские медики отмечают, что необходимо беречь друг друга. Ведь исследование также показало, что мужчины просто не доживают до возраста хронизации заболеваний. Поэтому независимо от пола, нужно заботиться о своем здоровье и здоровье близких.