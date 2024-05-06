Понедельник, 6 мая, 2024

Женщины чаще страдают хроническими заболеваниями, заявили медики

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Изображение от senivpetro на Freepik

В группе Рязанского перинатального центра опубликовали статью со ссылкой на научный медицинский журнал Lancet, в которой анализируют заболеваемость среди мужчин и женщин.

Исследования продолжались 30 лет – с 1990 по 2021 год. При написании статьи авторы ориентировались на международную медицинскую статистику по разным странам и регионам мира.  

Выяснилось, что женщины чаще страдают хроническими заболеваниями, которые проявляются в старшем возрасте. А вот мужчины чаще получают травмы и чаще сталкиваются с острыми и смертельными заболеваниями.

Авторы статьи отмечают, что исторически так сложилось, что когда речь заходит о женском здоровье, больше всего внимания уделяется сексуальной и репродуктивной функции. Однако они не охватывают всего спектра проблем, которые преследуют женщин всю жизнь. Исследование показало, что среди женщин, например, непропорционально высокий уровень психических болезней, а также заболеваний мускулатуры и скелета.Также выяснили, что женщины чаще болеют СПИДом, страдают от поясничных и головных болей.

Что же касается мужчин, то они в больше степени подвержены ишемической болезни сердца, обструктивной болезни легких и диабету. А еще они чаще попадают в ДТП.

Авторы статьи призывают представителей сферы здравоохранения во всем мире уделять больше внимания женскому здоровью. А рязанские медики отмечают, что необходимо беречь друг друга. Ведь исследование также показало, что мужчины просто не доживают до возраста хронизации заболеваний. Поэтому независимо от пола, нужно заботиться о своем здоровье и здоровье близких.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Минувшей ночью столбик термометра в Рязанской области опускался ниже нуля

Гладков сообщил о повторной атаке ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе

В Рязани из-за заморозков приостановили высадку цветов

Услуги ЖКХ для некоторых россиян станут дешевле

Мужчина сжёг заживо человека в подъезде дома в Москве

Михалков предупредил о попытке элит атаковать Путина, используя героев СВО

6 человек погибли, 35 пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Жильцам аварийного дома на улице Совхозной назвали дату расселения

В Дягилеве пенсионерка провалилась под лестницу и получила гематомы

Заморозки погубили клумбу у Вечного огня в Рязани

Депутат Госдумы назвал ещё одну важную цель спецоперации

Стилист Александр Рогов преобразил хореографа из Рязани Соню Мельник

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Минувшей ночью столбик термометра в Рязанской области опускался ниже нуля

Новости Рязани
В областном центре температура воздуха составила минус 0,2°C.

Гладков сообщил о повторной атаке ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе

Новости мира
Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

В Рязани из-за заморозков приостановили высадку цветов

Новости Рязани
Ранее из-за заморозков погиб колеус на площади Победы.

Услуги ЖКХ для некоторых россиян станут дешевле

Новости Рязани
С 1 июля для льготников отменят банковскую комиссию, которую граждане вынуждены вносить при оплате коммунальных услуг.

Мужчина сжёг заживо человека в подъезде дома в Москве

Новости мира
В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.