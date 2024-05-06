Выплату ко Дню Победы в Рязанской области получили 90 ветеранов

Отделение Социального фонда России по Рязанской области обеспечило выплатами, приуроченными ко Дню Победы, ветеранов Великой Отечественной войны, Праздничные надбавки получили 90 участников и инвалидов войны, которые проживают в Рязанской области.

Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей. Всем ветеранам средства были назначены автоматически в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением (ДЕМО).

Праздничная выплата ко Дню Победы полагается инвалидам Великой Отечественной войны и тем, кто непосредственно участвовал в событиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и контрразведчиков, защитников Ленинграда.