В Саратове загорелось здание типографии в Ленинском районе

В Саратове произошло возгорание в здании местной типографии, огонь охватил около 850 кв. м. площади. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Информация о возгорании поступила в 11:17. По предварительным данным, пожар начался с кровли здания. В 12.56 пожар локализовали на площади 700 квадратных метров, ему присвоен второй повышенный номер вызова. В 13.20 — на площади 850 кв. м.

Как уточняют в пресс-службе регионального главка МЧС, тушение пожара проводилось по третьему повышенному номеру вызова. Пострадавших нет.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал “Mash”.