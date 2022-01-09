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Воскресенье, 9 января, 2022
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В Саратове лейтенант изнасиловал девушку в отделе полиции и получил срок

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Ленинский районный суд вынес приговор бывшему лейтенанту полиции Сергею Шнайдеру, которого признали виновным в изнасиловании 18-летней девушки в Саратове, пишет Версия Саратов.

Горожанка сообщила, что злоумышленник надругался над ней в отделе № 4. Незадолго до этого потерпевшая поссорилась с подругой. Она пожаловалась мужу и попросила его «наказать» девушку. В итоге он обратился к другу, работавшему в дежурной части отдела полиции.

В суде отметили, что мужчина вины не признал. В итоге экс-стража порядка приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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По результатам внутренней проверки Шнайдера уволили из органов внутренних дел.

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