Четверг, 23 мая, 2024

В Сараях пес покусал хозяина и умер от бешенства: объявлен карантин

Автор: 7info

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Изображение Nicholas Demetriades с сайта Pixabay

Тревожная ситуация сложилась в райцентре Сараи, где на улице Калинина собака укусила своего хозяина, а позже скончалась от подтвержденного бешенства.

Как сообщил начальник районной ветеринарной станции Алексей Новиков, владелец животного обратился к специалистам, заметив странное поведение своего питомца. При попытке приблизиться к собаке мужчина был укушен. Ветврачи рекомендовали пострадавшему обратиться в больницу и наблюдать за состоянием животного.

На следующий день собака пала. Анализ в Рязанской областной ветеринарной лаборатории подтвердил диагноз — бешенство.

По словам хозяина, собака всегда находилась на цепи на огражденной территории. Предполагается, что источником заражения мог стать еж, который, по словам мужчины, заходил на участок.

В связи с выявлением очага бешенства на улицах Калинина, Кирова, Ломоносова, Горького в Сараях объявлен карантин и установлена угрожающая зона. Сотрудники ветстанции проводят подворовые обходы, сообщает ИД «Пресса»

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