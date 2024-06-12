В Красноярском крае отец сжег заживо свою дочь

В городе Ужуре Красноярского края 45-летний отец сжег заживо свою 14-летнюю дочь, пишет издание NGS24.RU.

По его данным, мужчина стал употреблять наркотики и закатывать скандалы и сцены ревности.

Недавно он ворвался в дом с канистрой бензина и выплескивать горючее по комнатам. Его жена и сын успели выбежать на улицу. Злоумышленник плеснул на дочь бензином, от чего огонь перекинулся на нее из топки.

Прибывшие пожарные вынесли девочку едва живую, ее поместили в реанимацию с ожогом 95 процентов тела, вскоре она умерла.

Глава семейства же, осознав, что натворил, покончил с собой.