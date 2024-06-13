Четверг, 13 июня, 2024

В Касимове умерла заслуженный работник сельского хозяйства РФ Татьяна Наумова

Автор: Кристина Аманн

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В Касимове 12 июня скончалась Татьяна Михайловна Наумова, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации и почётный гражданин Касимовского района. Ей было 73 года. Некролог опубликовало министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Рязанской области.

Татьяна Наумова посвятила всю свою жизнь сельскому хозяйству. Отмечается, что Колхоз имени Ленина Касимовского района, который она возглавляла на протяжении 34 лет, признан одним из лучших хозяйств не только в Рязанской области, но и в Российской Федерации.

Прощание с Татьяной Михайловной пройдёт 14 июня. В 10 часов состоится отпевание в храме с. Торбаево Касимовского района. В 12 часов – гражданская панихида в здании администрации колхоза им. Ленина в с. Торбаево Касимовского района.

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