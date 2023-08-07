Понедельник, 7 августа, 2023
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В Сапожковском районе открылся новый зерносушильный комплекс

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Фото: правительство Рязанской области

Зампред Александр Шаститко принял участие в открытии комплекса по приемке, сортировке и сушке зерна в селе Черная Речка Сапожковского района.

Новый комплекс стоимостью 216 миллионов рублей оснащен отечественным газовым оборудованием с мощностью сушки 100 тонн/час. Часть денег на строительство вложило крестьянское фермерское хозяйство Е.А. Гусева, отмечает сайт правительства Рязанской области. Инвестпроект создал в селе 10 новых рабочих мест.

Александр Шаститко отметил, что открытие нового комплекса – это важное событие для крестьянского хозяйства и всего Сапожковского района, которое придаст положительный импульс развитию агропромышленного комплекса и экономике региона в целом.

Следующим этапом развития хозяйства Е.А. Гусева должно стать строительство хранилища зерна емкостью 30 тысяч тонн.

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