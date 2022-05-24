В рубрике «День шедевра» рассказ о мужском портрете

В экспозиции Рязанского художественного музея представлен мужской портрет кисти художника Григория Лапченко — выпускника академии художеств.

Портрет сопоставим с лучшими работами выдающегося художника Ореста Кипренского.

Средствами живописи, цветом, светом, ритмом ,композицией автору удаётся передать ощущение напряжённой внутренней жизни героя.

Через внешние детали он добивается передачи внутреннего беспокойства яркой, метущейся, романтической личности героя портрета.

Небрежно наброшена на плечи шуба…. И нам остаётся только гадать, вбежал ли герой в комнату или стремительно её покидает, не удостаивая зрителя ни секундой своего внимания.

Как тонко и явно чувствуется дыхание времени – пушкинской эпохи. Эпохи романтизма в России. И неслучайно многим нашим зрителям этот портрет напоминает великого классика – Александра Сергеевича Пушкина, а кто-то вспоминает его «Евгения Онегина».