В России стартовала акция помощи бездомным животным

Платформа Ecowiki.ru и Проект +1 запустили акцию «Уютный приют». Все желающие могут организовать мероприятие помощи бездомным животным и выиграть призы.

Участникам акции предстоит устроить сбор вторсырья, а вырученные средства перечислить приюту. Также в рамках мероприятия пройдёт сбор лекарств, корма и хозяйственных вещей для приютов. Можно сделать пожертвование в поддержку проверенных благотворительных организаций помощи животным на +1Люди.

Команда «Уютного приюта» учтёт мероприятие, участники которого выбрали приют (можно воспользоваться списком на +1Люди), зарегистрировали мероприятие в личном кабинете акции и сдали отчёт в личном кабинете Ecowiki.ru.

Все участники акции получат электронные именные дипломы, а самые интересные и масштабные события анонсируют в еженедельной Афише на +1Люди. За проведение наибольшего числа акций предусмотрены подарки – рюкзаки и книги от Движения ЭКА.

Подарки от партнёра акции +1Город можно получить, если зарегистрироваться в приложении +1Город и загрузить фотоотчёт о проведенном мероприятии в задании «Участвуй в акции «Уютный приют»».

Акция проводится с 4 апреля по 4 июня.

Возрастное ограничение 16+