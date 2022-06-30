В Ряжском районе применяли опасные пестициды

В Ряжском районе выявлена организация, применяющая пестициды 1 и 2 классов опасности.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям 14 июня проинспектировали АО «Земля». Оказалось, что организация применяет пестициды 1 и 2 класса опасности для человека. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

АО «Земля» не подавало заявления о регистрации площадок применения пестицидов и агрохимикатов. Организации объявили предостережение.

В надзорном ведомстве пояснили, что для учёта партий химикатов создаётся единая федеральная система. Юрлица и ИП регистрируются в системе без взимания платы.