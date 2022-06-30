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Четверг, 30 июня, 2022

В Ряжском районе применяли опасные пестициды

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Татьяна Проводина

В Ряжском районе применяли опасные пестициды

Flower фото создан(а) aleksandarlittlewolf - ru.freepik.com

В Ряжском районе выявлена организация, применяющая пестициды 1 и 2 классов опасности.

Сотрудники управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям 14 июня проинспектировали АО «Земля». Оказалось, что организация применяет пестициды 1 и 2 класса опасности для человека. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

АО «Земля» не подавало заявления о регистрации площадок применения пестицидов и агрохимикатов. Организации объявили предостережение.

В надзорном ведомстве пояснили, что для учёта партий химикатов создаётся единая федеральная система. Юрлица и ИП регистрируются в системе без взимания платы.

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