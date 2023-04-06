spot_img
Четверг, 6 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В рязанском Управлении Росгвардии напомнили о правилах охоты

На главнуюБез рубрики
Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Рязанской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области напоминают о необходимости соблюдения правил охоты.

С 8 апреля в южных районах и с 15 апреля в северных районах Рязанской области открывается сезон охоты на болотно-луговую и боровую дичь. Управление Росгвардии по региону будет проводить профилактические мероприятия.

В ведомстве напоминают, что во время охоты охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путёвку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие этих документов является административным правонарушением. Охотничье ружьё должно перевозиться в разряженном состоянии отдельно от патронов.

В ходе охоты запрещается:

использовать оружие в состоянии алкогольного опьянения (влечёт ответственность в виде административного штрафа до 5 тысяч рублей и конфискацию оружия);

применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта;

оставлять оружие и патроны без присмотра, передавать их другим лицам;

применять оружие при плохой видимости, если точно не удостоверитесь, что целитесь конкретно в цель;

загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон;

открывать огонь по дичи близ электропроводов;

открывать огонь по информационным знакам.

В ходе проведения профилактического мероприятия «Осенняя охота» к административной ответственности за нарушения правил охоты и безопасного обращения с оружием привлекли 14 человек. За нарушения, связанные с оборотом оружия, у граждан изъято 3 единицы огнестрельного оружия.

В рязанском Управлении Росгвардии напомнили о правилах охоты
В рязанском Управлении Росгвардии напомнили о правилах охоты
В рязанском Управлении Росгвардии напомнили о правилах охоты

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации