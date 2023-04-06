В рязанском Управлении Росгвардии напомнили о правилах охоты

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Рязанской области напоминают о необходимости соблюдения правил охоты.
С 8 апреля в южных районах и с 15 апреля в северных районах Рязанской области открывается сезон охоты на болотно-луговую и боровую дичь. Управление Росгвардии по региону будет проводить профилактические мероприятия.
В ведомстве напоминают, что во время охоты охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение оружия, на добычу охотничьих ресурсов и путёвку в конкретное охотхозяйство. Отсутствие этих документов является административным правонарушением. Охотничье ружьё должно перевозиться в разряженном состоянии отдельно от патронов.
В ходе охоты запрещается:
использовать оружие в состоянии алкогольного опьянения (влечёт ответственность в виде административного штрафа до 5 тысяч рублей и конфискацию оружия);
применять оружие на расстоянии менее 200 метров от ближайшего населенного пункта;
оставлять оружие и патроны без присмотра, передавать их другим лицам;
применять оружие при плохой видимости, если точно не удостоверитесь, что целитесь конкретно в цель;
загонять дичь таким образом, что остальные участники охоты располагаются с разных сторон;
открывать огонь по дичи близ электропроводов;
открывать огонь по информационным знакам.
В ходе проведения профилактического мероприятия «Осенняя охота» к административной ответственности за нарушения правил охоты и безопасного обращения с оружием привлекли 14 человек. За нарушения, связанные с оборотом оружия, у граждан изъято 3 единицы огнестрельного оружия.
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