В Рязани КАМАЗ зацепил наружные трубы и застрял. Видео появилось 3 мая в telegram-канале RZN_Life.
Сообщается, что ДТП произошло на улице Магистральной. Из-за случившегося затруднено движение.
Подробности инцидента уточняются.
В Рязани КАМАЗ зацепил наружные трубы и застрял. Видео появилось 3 мая в telegram-канале RZN_Life.
Сообщается, что ДТП произошло на улице Магистральной. Из-за случившегося затруднено движение.
Подробности инцидента уточняются.
Популярные материалы
Последние публикации
Возрастное ограничение: 16+