Пятница, 3 мая, 2024

В Рязани КАМАЗ зацепил наружные трубы и застрял

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязани КАМАЗ зацепил наружные трубы и застрял. Видео появилось 3 мая в telegram-канале RZN_Life.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Магистральной. Из-за случившегося затруднено движение.

Подробности инцидента уточняются.

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