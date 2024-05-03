Провидец Гецати обидел экс-участницу группы «ВИА ГРА» Ольгу Меганскую на шоу «Невеста. Экстра любовь»

Шоу «Невеста. Экстра любовь» (16+) на ТНТ преодолело экватор. На проекте осталось 8 девушек, и страсти между участницами накаляются. Каждой хочется особого внимания от Константина Гецати, но кому-то он уделяет больше времени, а кого-то и вовсе игнорирует.

В новом выпуске у всех участниц будет возможность показать, какие они хозяйки, и приготовить для Константина роскошный обед. Пельмени, оливье и прочие домашние вкусности пришлись аланскому провидцу по душе. Но еще более интересной стала игра «Вопрос-ответ», которую затеяли девушки. Не все вопросы оказались для участниц лёгкими. Еще больше всех шокировало приглашение на свидание Ольгу Меганскую, которая, однозначно, является фавориткой проекта. Константин приготовил для Ольги полет на воздушном шаре на рассвете, а после — обед. Свидание можно смело назвать одним из самых горячих: во время полета пара страстно обнималась. Но после случилось непредвиденное.

Константин обвинил Ольгу в неискренности, усомнился в ее чувствах и предложил дружбу. Девушка расплакалась и убежала со свидания.

«Мы только что обнимались на шаре, как будто мы любовники! Если он не видит во мне никакой взаимности, у меня вопрос: а что мы вообще тогда здесь делаем? Зачем я обнимаю незнакомого мужчину? Как же то, что вроде только что было? Он просто посмеялся над моими чувствами!», — со слезами высказала Ольга.

Девушка не появилась и на вечерней церемонии, а перед этим эмоционально собрала свой чемодан.

Новый выпуск проекта выйдет в эфир в субботу 4 мая в 21.30.